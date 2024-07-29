Людвигсхафен, Германия, 29 июля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. В Германии в результате взрыва на крупнейшем химзаводе страны, принадлежащему концерну BASF, пострадали 14 человек. Об этом сообщает газета Bild.

Кадр из видео

Отмечается, что взрыв прогремел на завода химзаводе BASF в Людвигсхафене в 12:43 (13:43 мск). После этого возник пожар, который потушила пожарная служба при заводе. В свою очередь в BASF заявили, что причина взрыва выясняется.

Пострадавшие были доставлены в заводскую больницу.

Вместе с этим, местные власти изначально предупредили жителей об опасности из-за продуктов горения, которые попали в воздух во время пожара. Однако позже руководство Людвигсхафена сообщило, что опасности для местных жителей нет.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года на химическом заводе в Германии прогремел взрыв. В одном из контейнеров на предприятии произошла химическая реакция, вызвавшая задымление. На место прибыли спасатели, восемь пожарных получили травмы.