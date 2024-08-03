Москва, 3 августа, 2024, 13:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России (ВС РФ) продолжили продвижение в глубину обороны противника, поразив формирования шести бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он отметил, что военнослужащие продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также поразили формирования 31-й, 32-й, 47-й, 151-й механизированных, 1-й танковой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк, Щербиновка, Сергеевка, Николаевка, Гродовка, Воздвиженка и Калиново Донецкой Народной Республики (ДНР).

Конашенков добавил, что бойцы отразили три контратаки штурмовых групп 100-й, 110-й украинских механизированных бригад и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля группировка «Центр» продвинулась на запад в зоне проведения спецоперации и нанесла поражение пяти бригадам ВСУ.

Ранее Конашенков проинформировал, что во время боевых действий армия ВСУ за неделю потеряла до 2375 военных в зоне ответственности Центральной группировки российских войск.