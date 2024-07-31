Москва, 31 июля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Подразделения российской воинской группировки «Центр» продвинулись на запад в зоне проведения спецоперации и поразили формирования пяти бригад ВСУ, сообщил 31 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Нововтси/Евгений Биятов

Он уточнил, что военные нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 53-й механизированных, 151-й мотопехотной бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в ходе боёв у Дзержинска, Желанного, Новгородского, Гродовки и Воздвиженки в ДНР.

«Отражены три контратаки штурмовых групп противника», — добавил Конашенков.

За сутки противник, по данным ведомства, потерял до 350 бойцов, танк, бронетранспортёр, гаубицу «Мста-Б», пять гаубиц Д-30, американское орудие М119 и пушку «Рапира».

Накануне Конашенков информировал, что за сутки подразделения группировки «Центр» освободили населённый пункт Ленинское в Донецкой Народной Республике и улучшили тактическое положение, а подразделения группировок «Запад» и «Восток» улучшили положение по переднему краю. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции. В общей сложности ВСУ, по данным Минобороны, потеряли за сутки до 1930 бойцов и десять полевых складов с боеприпасами.

Как сообщало ИА Регнум, американские военные аналитики обратили внимание на эффективную тактику российских войск в зоне украинского конфликта. Подразделения ВС РФ используют бреши в обороне ВСУ, чтобы стремительно продвигаться вперёд. Войска Украины, отмечают они, находятся в плачевном состоянии из-за нехватки живой силы и непрекращающихся российских атак.