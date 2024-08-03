Рим, 3 августа, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Популярность наркотика фентанила в странах Евросоюза растёт, что грозит последствиями, сопоставимыми с эпидемией чумы. Об этом член Европарламента от Италии Паоло Инсельвини заявил в обращении к Еврокомиссии.

РИА Новости/ Александр Кряжев

По словам политика, неконтролируемое распространение фентанила уже стало бедствием для США, теперь оно грозит разрушить миллионы жизней в Европе. В 2021 году в европейских странах употребляли наркотики свыше 87 млн человек, из них 1 млн употреблял опиоиды без медицинских рецептов.

«Учитывая, что он продается дёшево и его доступность на континенте растёт, фентанил, также известный как «наркотик для зомби», может стать новой «чёрной чумой» в Европе», — подчеркнул Инсельвини.

Он поинтересовался у Еврокомиссии, планируется ли ограничить распространение этого наркотика и его применение в медицинских целях, а также какие меры предполагается принять для предупреждения общества об опасности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти США признали, что передозировка фентанила стала основной причиной смерти американцев в возрасте от 18 до 45 лет. В 2020 году от этого умерли 37 тыс. человек, в 2021 году — свыше 41 тыс. человек. Коронавирус, по данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), унёс жизни гораздо меньшего числа людей. С 1 января 2020 года по 15 декабря 2021 года было зарегистрировано около 53 тыс. смертей от COVID-19 среди американцев в возрасте от 18 до 49 лет.