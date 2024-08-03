В ночь на 3 августа Ростовскую область атаковали 55 украинских беспилотных летающих аппаратов (БПЛА), сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Он подчеркнул, что обошлось без жертв и пострадавших, ликвидацией последствий падения дронов занимаются службы экстренного реагирования. Таким известием ознаменован новый, 891-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Также вражеские беспилотники ударили по нефтебазе, расположенной на территории Губкинского городского округа Белгородской области. Произошло возгорание одного из резервуаров, но пожарные расчеты его оперативно ликвидировали, информировал ранее губернатор Вячеслав Гладков. Не менее шести украинских БПЛА сбиты в небе над Курской областью, отмечал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Режим опасности атаки объявлялся в Воронежской и Липецкой областях.

Тем временем непосредственно в зоне СВО подразделения группировки войск «Юг» успешно отразили контратаку 5-й штурмовой бригады (ВСУ). Как сообщил ТАСС 3 августа начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, в результате активных действий бойцы ВС РФ заняли более выгодные позиции, нанеся поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах Переездного, Верхнекаменского и Константиновки. Потери врага составили до 420 военнослужащих.

В зоне ответственности группировки войск «Восток» удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника выполнили экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25.

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