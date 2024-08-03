Симферополь, 3 августа, 2024, 06:34 — ИА Регнум. На Крымском мосту утром 3 августа было временно перекрыто движение автотранспорта. Сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мостовому переходу.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Сообщение о перекрытии движения по мосту было опубликовано в 06:17 мск. Оставшихся на мосту автовладельцев попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

За 20 минут до временной остановки движения по мосту сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находились 1000 транспортных средств.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины не оставят попыток разрушить Крымский мост, так как он имеет символическое значение для России, заявил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России) в интервью изданию New Voice of Ukraine.

Глава киевского режима Владимир Зеленский обнародовал новые планы по подготовке контрнаступления ВСУ. Он заявил, что украинские военные будут пытаться разрушить Крымский мост, а также бить по «военным целям» — российской инфраструктуре. Позднее газета The Sun указала, что Киев попытается уничтожить Крымский мост к середине июля текущего года.

В зоне спецоперации расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразил боевые и разведывательные беспилотники ВСУ и оперативно-тактическую ракету ATACMS.