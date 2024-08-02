Киев, 3 августа, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 2 августа заявил в своём видеообращении, что завершение конфликта на Украине является главной потребностью для страны.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Он выслушал доклады министерства внутренних дел и чиновников относительно особых внешнеполитических возможностей, отметив, что как минимум нужно держать Украину «в фокусе мирового внимания».

«Нужно увеличивать поддержку, оказывать эффективную защиту украинских потребностей и главной потребности — как можно быстрее и справедливо закончить эту войну», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, около 60% украинцев полагают, что руководству страны следует начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта, свидетельствуют данные опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В июле КМИС привёл результаты опроса, согласно которым за последний год втрое возросла доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради урегулирования конфликта.

Ранее Зеленский допустил, что Украина может и не вернуть территории военным путём. Также он заявил, что вторая конференция по Украине не принесёт результатов, если в ней не будут участвовать представители России.