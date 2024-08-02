Киев, 2 августа, 2024, 19:04 — ИА Регнум. На Украине около 200 тыс. мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в армию, заявил министр образования страны Оксен Лисовой.

Иван Шилов ИА Регнум

Чиновник заявил, что об этом свидетельствует увеличение количества мужчин старше 25 лет, которые стали поступать в вузы после начала спецоперации. По словам министра, для избежания мобилизации украинцы призывного возраста поступают в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.

«Мы обнаружили определённую гипотезу, что около 200 тыс. мужчин поступает в учреждения высшего образования на разные уровни. Мы будем очень внимательно проверять и обращать внимание на это явление», — приводит слова Лисового украинское агентство УНН.

Ранее украинское ведомство опубликовало проект учебной программы «Защита Украины» для учеников старших классов общеобразовательных учреждений. Согласно учебному плану, учащиеся 10-х классов будут изучать стрелковую подготовку, военную технику и основы инженерной фортификации, 11-классников заставят изучать развитие военных технологий и основы информационной безопасности.

27 июля ИА Регнум сообщало, что в городе Николаеве на контролируемой Киевом территории появилась полулегальная схема ухода от мобилизации путём лишения матерей родительских прав и перевода детей на иждивение отцов.

С 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, в котором мобилизационный возраст снизили с 25 до 27 лет. Документ также установил новые требования к военнообязанным, включая введение крупных штрафов за неявку в военкомат и заочное вручение повестки. Он также разрешил призыв в ряды украинской армии лиц с заболеваниями, многие из которых раньше позволяли избежать мобилизации.

Офицер бригады «Рубеж» украинской нацгвардии Виталий Литвин 26 июля призвал снизить возраст мобилизации в стране до 22 лет.