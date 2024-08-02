СМИ сообщили, что статую Пушкина в Финляндии скроют от вандалов
Yle: постамент статуи Пушкина в Финляндии скроют за навесом из-за вандалов
Хельсинки, 2 августа, 2024, 18:48 — ИА Регнум. В финском городе Куопио приняли решение закрыть постаменты памятника Александру Пушкину и финской писательнице Минне Кант, чтобы предотвратить их порчу от рук вандалов. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.
Отмечается, что вандалы неоднократно разрисовывали постаменты аэрозольной краской, они рисовали на них свастику и делали надписи. Первые граффити появились на постаментах в конце июня — начале июля, а последние были нанесены в последние выходные дни июля, сообщает вещатель.
По словам ответственного директора Художественного музея Куопио Юхани Тойванен, он подал заявление в полицию, которая расследует акты вандализма. Он добавил, что ликвидация последствий актов вандализма обходится городу в тысячи евро. Текст на постаменте памятника Пушкину выполнен позолотой, он был повреждён краской вандалов.
«С завтрашнего дня постаменты будут закрыты навесами, пока не поймают хулиганов», — приводит издание слова директора музея.
Как передавало ИА Регнум, в Днепропетровске вандалы осквернили памятник дважды Герою Советского союза лётчику Анатолию Брандысу. На основании памятника появились сделанные краской надписи на украинском языке, означающие «оккупант» и «предатель». К настоящему моменту они частично заклеены скотчем. Рядом с памятником стоит пластиковая бутыль с цветами. Кроме того, вандалы измазали краской табличку, на которой указано, когда и в честь кого установлен памятник, и нарисовали на ней свастику.
Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста в населённом пункте Сенойи-Варена на юге Литвы. На монументе сломан информационный стенд, повреждён и сам обелиск. Кроме того, на памятник наклеили надпись, «запрещающую» класть к нему камни, как это принято в еврейской традиции.