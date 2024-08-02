Хельсинки, 2 августа, 2024, 18:48 — ИА Регнум. В финском городе Куопио приняли решение закрыть постаменты памятника Александру Пушкину и финской писательнице Минне Кант, чтобы предотвратить их порчу от рук вандалов. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.

Kuopion kaupungin museot

Отмечается, что вандалы неоднократно разрисовывали постаменты аэрозольной краской, они рисовали на них свастику и делали надписи. Первые граффити появились на постаментах в конце июня — начале июля, а последние были нанесены в последние выходные дни июля, сообщает вещатель.

По словам ответственного директора Художественного музея Куопио Юхани Тойванен, он подал заявление в полицию, которая расследует акты вандализма. Он добавил, что ликвидация последствий актов вандализма обходится городу в тысячи евро. Текст на постаменте памятника Пушкину выполнен позолотой, он был повреждён краской вандалов.

«С завтрашнего дня постаменты будут закрыты навесами, пока не поймают хулиганов», — приводит издание слова директора музея.

Как передавало ИА Регнум, в Днепропетровске вандалы осквернили памятник дважды Герою Советского союза лётчику Анатолию Брандысу. На основании памятника появились сделанные краской надписи на украинском языке, означающие «оккупант» и «предатель». К настоящему моменту они частично заклеены скотчем. Рядом с памятником стоит пластиковая бутыль с цветами. Кроме того, вандалы измазали краской табличку, на которой указано, когда и в честь кого установлен памятник, и нарисовали на ней свастику.

Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста в населённом пункте Сенойи-Варена на юге Литвы. На монументе сломан информационный стенд, повреждён и сам обелиск. Кроме того, на памятник наклеили надпись, «запрещающую» класть к нему камни, как это принято в еврейской традиции.