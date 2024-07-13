Днепропетровск, Украина, 13 июля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. В Днепропетровске вандалы осквернили памятнике дважды Герою Советского союза лётчику Анатолию Брандысу, сообщило 13 июля украинское издание «Страна. ua».

Кадр из телеграм-канала

На основании памятника появились сделанные краской надписи на украинском языке, означающие «оккупант» и «предатель». К настоящему моменту они частично заклеены скотчем. Рядом с памятником стоит пластиковая бутыль с цветами.

Кроме того, вандалы измазали краской табличку, на которой указано, когда и в честь кого установлен памятник, и нарисовали на ней свастику.

Бронзовый бюст Героя Советского Союза лётчика Брандыса на проспекте имени газеты «Правда» в Днепропетровске установили 9 мая 1949 года. В городе в честь него также назвали одну из улиц.

Брандыс, украинец по национальности, во время Великой Отечественной войны участвовал в боях в составе 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта. Позже он воевал на 3-м Белорусском фронте.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, позволяющий сносить памятники советским и русским деятелям. К началу 2022 года на Украине снесли более двух с половиной тысяч памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов.

В ноябре прошлого года в Одессе вандалы облили краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. В этом городе по решению местных властей снесли целый ряд мемориальных объектов, в том числе мемориальные доски, посвящённые Александру Суворову и писателю Максиму Горькому.

Мэр Одессы Геннадий Труханов 9 июля высказался против сноса памятников Пушкину и князю Михаилу Воронцову. Он назвал эти монументы частью истории и культурного наследия города.