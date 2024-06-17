Вильнюс, 17 июня, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста в населённом пункте Сенойи-Варена на юге Литвы, сообщил 17 июня телеканал RT.

РИА Новости / Алексей Витвицкий

На монументе сломан информационный стенд, повреждён и сам обелиск. Кроме того, на памятник наклеили надпись, «запрещающую» класть к нему камни, как это принято в еврейской традиции.

Полиция Литвы начала расследование, рассказал журналистам глава Варенского района республики Альгис Кашета.

«Это продуманное и подготовленное противоправное действие, акт вандализма», — сказал Кашета.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года на уличной выставке в немецком Лейпциге портреты жертв Холокоста изрисовали перманентными маркерами. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статьям о разжигании межнациональной розни и порче имущества.

В мае 2023 года, в День Победы вандалы осквернили советское воинское захоронение в Австрии. Они повредили барельеф на памятнике. Посольство России проинформировало, что в МИД Австрии направят ноту протеста.

Также в мае 2023 года в Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских воинов. На пьедестал монумента чёрной краской нанесли оскорбительные надписи, а проход к мемориалу заставили крестами и украинскими флагами.