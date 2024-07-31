Луганск, 31 июля, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Премьера документального сериала «Неновые регионы: дорога домой» состоится 1 августа, сообщил Луганский информационный центр (ЛИЦ).

Луганский информационный центр

Сериал был снят совместно ЛИЦ, Донецким агентством новостей (ДАН), Херсонским агентством новостей (ХАН) и Запорожским агентством новостей (ЗАН).

Многосерийный фильм во многом является революцией в документалистике.

«Каждая серия — история о жизни, смерти, любви, дружбе. О связи Донбасса и Новороссии с другими регионами России через судьбы наших с вами соотечественников», — отмечает ЛИЦ.

Первая серия познакомит зрителей с травматологом Игорем Сидровым и его женой, фельдшером Дарьей, которые не в первый раз приезжают в командировку из Калуги в Первомайск в ЛНР. Супругов связывает с новыми регионами огромное желание помочь, пишет ЛИЦ.

«Эта история о буднях прифронтового госпиталя, о врачах, которые не спят по несколько дней, о фельдшерах, которые эвакуируют раненых с поля боя, и о бойцах, которые, несмотря на ранения, рвутся на фронт к своим», — описывает сериал издание.

Премьера сериала состоится на сайтах информагентств, а также в соцсетях, таких как Telegram, «ВКонтакте» и Одноклассники.