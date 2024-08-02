Париж, 2 августа, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Пловчиха из Словакии Тамара Потоцкая потеряла сознание после заплыва на 200 метров на Олимпийских играх в Париже, пишет 2 августа Reuters.

Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмечается, что пловчиха заняла седьмое место в квалификационном заплыве комплексным плаванием.

После финиша Потоцкой стало плохо, её унесли от бассейна на носилках с кислородной маской на лице. В настоящее время спортсменка проходит медицинское обследование.

Как передавало ИА Регнум, по меньшей мере двум триатлонистам стало плохо после олимпийских заплывов в реке Сене в Париже, которые состоялись 31 июля. После изнурительной гонки стошнило канадского спортсмена Тайлера Миславчука. Участница от Казахстана Екатерина Шабалина рассказала, что сошла с дистанции из-за резкого ухудшения самочувствия, её начало тошнить.

1 августа боксёрша из Италии Анджела Карини отказалась продолжать бой на Олимпиаде-2024 в Париже с алжирцем Иманом Хелифом, который идентифицирует себя женщиной.