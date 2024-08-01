Париж, 1 августа, 2024, 09:49 — ИА Регнум. По меньшей мере двум триатлонистам стало плохо после олимпийских заплывов в реке Сене в Париже, которые состоялись 31 июля.

Александр Щербак/ТАСС

После изнурительной гонки, которая закончилась при 30-градусной жаре, стошнило канадского спортсмена Тайлера Миславчука. Он заявил, что выложился по полной, но финишировал только девятым.

«Я пошёл на это, меня стошнило десять раз, но я ни о чем не жалею», — приводит слова Миславчука Daily Mail.

Участница от Казахстана Екатерина Шабалина рассказала, что сошла с дистанции из-за резкого ухудшения самочувствия. По словам спортсменки, соперницы несколько раз ударили её по голове, и она наглоталась воды.

«Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа», — рассказала Шабалина порталу Sport24.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля оргкомитет Олимпиады в Париже получил одобрение на проведение соревнований по триатлону в реке Сене. Отмечалось, что последние пробы воды соответствуют требованиям. Ранее из-за загрязнения воды были отложены мужские соревнования, запланированные на 30 июля. По той же причине отменялись и тренировочные заплывы.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что властям удалось сделать невероятное и за четыре года превратить Сену в реку, где можно плавать. Запрет на купание в Сене действовал с 1923 года.

Мэр Парижа Анн Идальго 17 июля искупалась в Сене, чтобы подтвердить экологическую безопасность вод для участников Олимпиады. Однако пользователи соцсетей обратили внимание, что Идальго находилась в воде в защитном костюме.