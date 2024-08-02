Вашингтон, 2 августа, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Российским военным благодаря слаженной работе удалось за один день уничтожить в зоне спецоперации три американские установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом пишет американское издание Newsweek.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Для поражения Patriot российские военные использовали сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск», — говорится в публикации.

Отмечается, что уничтожение американских ЗРК произошло на фоне сообщений о прибытии на Украину первых истребителей F-16.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки российскими военными в зоне проведения спецоперации было уничтожено три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.

Он уточнил, что пусковые установки производства США были поражены в результате действий оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Общее количество украинских ЗРК, уничтоженных с начала спецоперации, составляет 559 единиц, беспилотников — 28 795 единиц, добавил Конашенков.

Российские военные регулярно уничтожают комплексы Patriot, которые ВСУ получают от союзников Киева на Западе. В частности, две пусковые установки были уничтожены в районе города Южного Одесской области, кадры этой операции Минобороны показало в июле.