Москва, 1 августа, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Три пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot поражены за сутки российскими военными в зоне проведения спецоперации, сообщил 1 августа на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/ Станислав Красильников

Он уточнил, что пусковые установки производства США были поражены в результате действий оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Также поражены пункт управления беспилотниками, железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Общее количество украинских ЗРК, уничтоженных с начала спецоперации, составляет 559 единиц, беспилотников — 28 795 единиц, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные регулярно уничтожают комплексы Patriot, которые ВСУ получают от союзников Киева на Западе. В частности, две пусковые установки были уничтожены в районе города Южное Одесской области, кадры этой операции Минобороны показало в июле.

В мае ВКС России, успешно применив гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», уничтожили комплекс Patriot в Киеве. Военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский пояснил, что уничтожению Patriot способствовали уникальные возможности гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и тактика российских военных по обнаружению украинских систем ПВО.

В конце июня глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что поставленные Украине американские ЗРК Patriot оказались бессильны перед российскими корректируемыми авиационными бомбами (КАБ). Он добавил, что ВС России используют в зоне спецоперации тысячи КАБ. Сбивать их с помощью Patriot слишком дорого, кроме того, на все бомбы не хватит ракет.