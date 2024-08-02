Москва, 2 августа, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Дети разведчиков Артёма и Анны Дульцевых только вчера узнали о том, что они русские. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

По его словам, дети нелегалов узнали, что они русские, только когда самолёт вылетел из Анкары. Пресс-секретарь отметил, что они не умеют говорить по-русски, в связи с чем президент России Владимир Путин поприветствовал их на испанском языке. Он уточнил, что если бы супруги Дульцевы остались в тюрьме, то им бы угрожало лишение родительских прав.

«Когда эти нелегалы сидели в тюрьме, были лишены возможности видеть своих детей с необходимой частотой, постоянно не было такой возможности», — сказал Песков, добавив, что после встречи с Путиным дети разведчиков спросили у родителей, кто их встречал.

«Так работают нелегалы, идут на такие жертвы», — резюмировал пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, находившиеся в заключении в семи странах НАТО. В аэропорту Внуково россиян встретил Владимир Путин. Он поздравил их с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент.