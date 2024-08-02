Севастополь, 2 августа, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Суббоеприпасы и часть ракеты ATACMS, упавшие на улице Генерала Острякова в Севастополе, решено уничтожить на месте. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил 2 августа в Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

«Приняли решение об уничтожении боеприпасов и части ракеты на месте с соблюдением всех необходимых требований безопасности», — написал Развожаев.

Он пояснил, что специалисты выбрали место без коммуникаций, где будет выкопана яма. В ней уничтожат и фрагмент ракеты, и суббоеприпасы. В районе места падения эвакуировали жителей четырёх домов.

Много суббоеприпасов рассыпано в траве и кустах. Все их пометили, но уборка займёт время, добавил Развожаев.

Фугасную часть ракеты, которая пробила крышу дома на улице Симонок, удалось вывезти на полигон для уничтожения. Жильцам разрешили вернуться в квартиры, сообщил он.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 2 августа российские средства ПВО перехватили над Севастополем более четырёх воздушных целей ВСУ, начинённых, по предварительной информации, металлическими поражающими элементами. Развожаев уточнил, что фрагменты ракет упали в районе улиц Генерала Острякова, Хрусталёва, Симонок, Неглинной, Морских Пехотинцев. Сообщения об упавших обломках поступали и с других улиц.

Часть от сбитой ракеты, упавшая на улице Генерала Острякова, оборвала линию электропередачи. В этом районе по земле рассыпались суббоеприпасы, представляющие для людей большую опасность.

Фугасную часть сбитой ракеты ATACMS обнаружили на техническом этаже многоэтажки по улице Симонок. Она попала туда, пробив крышу. Губернатор отмечал, что фрагмент могут уничтожить на месте, если пиротехники сочтут его транспортировку опасной. Жильцов дома эвакуировали.