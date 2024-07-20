Горловка, ДНР, 20 июля, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотника автомобиль, который доставлял свежие хлебобулочные изделия в Горловку. Об этом сообщил руководитель предприятия «Мир хлеба» Руслан Богданов Донецкому агентству новостей.

Телеграм — канал руководителя предприятия «Мир хлеба» Руслана Богданова

«Мы в прямом смысле рискуем жизнью, работая под обстрелами, потому что понимаем важность нашего труда, осознаем свою социальную ответственность, ведь свежий хлеб должен быть доступен населению республики всегда, при любых обстоятельствах», — отметил он, уточнив, что водитель машины в ходе атаки не пострадал.

Также Богданов назвал инцидент очередным варварским терактом ВСУ, который направлен против мирных граждан — тружеников Донбасса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что в ходе массированного обстрела города погиб мирный житель, а 11 человек получили ранения. Также в Никитовском районе Горловки были повреждены объекты инфраструктуры, в их числе оказались многоквартирные и частные дома.