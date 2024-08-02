Нижний Тагил, Свердловская область, 2 августа, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Спасатели выясняют местонахождение шести человек после обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщили в оперативных службах.

Донат Сорокин/ТАСС

«Пока не установлено местонахождение шести человек», — сообщили в оперслужбах.

Их судьба выясняется. Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле продолжается.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. Ударной волной выбило стёкла в соседних домах.

В результате происшествия погибли четыре человека, из них двое — дети. Из-под завалов извлекли 15 человек, в том числе семерых детей разного возраста. Самому младшему из них — три месяца. По данному факту возбуждено уголовное дело.