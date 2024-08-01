Москва, 1 августа, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента «Газпромбанка» Игоря Волобуева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который обвиняется в госизмене и участии в террористической организации, сообщила 1 августа пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Суд удовлетворил ходатайство и избрал Волобуеву меру пресечения в виде ареста на срок два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента задержания на территории РФ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Волобуев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.

Кроме того, суд заочно выдал санкцию на арест бывшего сотрудника ГРУ Александра Дубинина за госизмену и содействие террористической деятельности, а также бывшего адвоката Илью Новикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) — по обвинению в госизмене и публичных призывах к террористической деятельности.

Как передавало ИА Регнум, Минюст внёс бывшего вице-президента «Газпромбанка» в реестр иностранных агентов в октябре 2023 года. Ведомство отмечало, что Волобуев открыто выступал в поддержку властей Украины, негативно высказывался в отношении специальной военной операции и вступил в одно из подразделений ВСУ.