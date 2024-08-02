* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Анкара, 2 августа, 2024, 08:14 — ИА Регнум. В Турции по решению Совета по технологиям и коммуникациям заблокировали доступ к Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), пишет газета Birgün.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Причины и продолжительность блокировки не называются.

По данным издания, такое решение могло быть принято из-за блокировки в этой соцсети соболезнований в связи с убийством в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта 2022 года Тверской суд Москвы запретил деятельность в России соцсетей Instagram и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Иск был подан в связи с тем, что в этих соцсетях были разрешены призывы к насилию против граждан России, в том числе военнослужащих.

В октябре 2023 года глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что предпосылок для снятия блокировки с Instagram и Facebook нет.