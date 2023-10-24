* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 24 октября, 2023, 16:21 — ИА Регнум. В настоящее время нет предпосылок для снятия блокировки с Instagram и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) в России, заявил 24 октября журналистам глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Известия/Дмитрий Коротаев

«На сегодняшний день предпосылок для этого нет», — ответил он на вопрос журналистов.

Instagram и Facebook были заблокированы в России в марте 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Роскомнадзоре прокомментировали сообщения СМИ о том, что ведомство начнёт блокировать VPN-сервисы в России. Сначала планируется разработать критерии оценки материалов, посвящённых способам обхода блокировок ресурсов, а уже затем речь может идти о конкретной блокировке, отметили в ведомстве.

В сентябре WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской) объявил о запуске функции создания каналов. Комментируя эту информацию, первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что официальная позиция по работе мессенджера в России может быть пересмотрена, если одной из его функций станет массовое распространение информации.

Глава комитета Александр Хинштейн также отметил, что если WhatsApp запустит функцию русскоязычных каналов, то будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру вплоть до его блокировки. В свою очередь, глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что с WhatsApp в России «всё будет хорошо».