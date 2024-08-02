Новую версию тяжёлого сельскохозяйственного дрона «Баба-яга», адаптированного под военные цели, начали использовать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Полевой медик подразделения Барс-23 «Орел» с позывным Студент рассказал «РИА Новости», что за счёт присоединения аккумуляторов этот вражеский коптер стал почти бесшумным, а используют его для сброса снарядов, мин и самодельной взрывчатки на позиции ВС РФ. Таким известием ознаменован новый, 890-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Летающий дрон

Также киевские операторы БПЛА могут оснастить «Ягу» банками из-под энергетиков, начинёнными взрывчаткой и поражающими элементами.

Тем временем военнослужащие штурмовых подразделений Восточной группировки войск из Бурятии неоднократно применяли способ подрыва опорных пунктов ВСУ при помощи переделанных противотанковых мин ТМ-62. Так, в частности, происходило во время взятия Урожайного в ДНР, пояснили в Минобороны.

Сегодня, 2 августа, Воздушно-десантные войска отмечают 94-ю годовщину со Дня образования и с честью выполняют самые сложные задачи в ходе СВО. Как отметил в своём поздравлении министр обороны РФ Андрей Белоусов, с первых дней создания «крылатая пехота» играет важную роль в обеспечении безопасности государства, демонстрируя высочайший профессионализм, стойкость и мужество.

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