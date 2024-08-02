Киев, 2 августа, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Россия готова к появлению у ВСУ истребителей F-16 и постарается их уничтожить. Такое мнение в эфире «Фабрики новин» озвучил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос, обвинённый в России в совершении преступлений против мирного населения Донбасса.

United States Air Force Истребитель F-16

По словам военного, ВС РФ якобы долго ждали получения противником истребителей, отрабатывали варианты противодействия.

«Они готовились их уничтожать, а также мощно активизировали свою шпионскую сеть на территории Украины, особенно вокруг наших аэродромов», — заявил Кривонос, не исключая, что российские военные в скором времени нанесут удары по инфраструктуре Украины, включая аэродромы.

Отставной генерал призвал не «разочаровываться» после того, как ВС РФ уничтожит F-16, и не ждать радикальных изменений от американских истребителей.

Как сообщало ИА Регнум, Россия собирается провести в августе заседание в СБ ООН из-за решения США оснастить отправляемые в Киев истребители F-16 ракетами, сообщил первый заместитель председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

31 июля первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину. Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США собираются оснастить предназначенные для Украины истребители усовершенствованным и современным вооружением. Отмечалось, что в планах администрации Белого дома вооружить истребители ракетами класса «воздух — воздух», а также высокоточными системами наведения бомб и боеприпасами класса «воздух — земля».

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поставки F-16 на Украину не изменят ход СВО. Глава государства подчёркивал, что российская армия будет уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад.