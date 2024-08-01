Москва, 1 августа, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Россия собирается провести в августе заседание в СБ ООН из-за решения США оснастить отправляемые в Киев истребители F-16 ракетами, сообщил первый заместитель председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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«Я думаю, что мы в августе такое заседание обязательно проведём. Здесь нет какой-то срочности, потому что информация поступает и уточняется каждый день, к нему надо хорошо подготовиться», — сказал дипломат.

По его словам, российская сторона отвечает Западу на запросы заседаний по Украине.

«Они запросят заседание, и мы на него ответим, и обязательно эту тему мы поднимем», — отметил Полянский.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину. Пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты после обучения сразу использовать прибывшие в страну F-16 или процесс займёт ещё некоторые время.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США собираются оснастить предназначенные для Украины истребители F-16 усовершенствованным и современным вооружением. Отмечалось, что в планах администрации Белого дома вооружить истребители ракетами класса «воздух — воздух», а также высокоточными системами наведения бомб и боеприпасами класса «воздух — земля».

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поставки F-16 на Украину не изменят ход СВО. Глава государства подчёркивал, что российская армия будет уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад.