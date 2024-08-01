Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле спасли девочку-подростка, сообщила 1 августа пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

МЧС России

«Специалисты МЧС спасли из-под завалов девочку-подростка», — сказано в сообщении.

Глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнил, что найдена 12-летняя девочка. По его словам, подростка осматривает бригада скорой помощи, после чего она будет отправлена в одну из клиник Нижнего Тагила.

Как передавало ИА Регнум, квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. Место взрыва находилось в квартире на третьем этаже.

По предварительным данным, погибли два человека, пострадали 12, в том числе шестеро детей. Под завалами могут находиться ещё 16 человек, сообщали экстренные службы региона.

В больницы Нижнего Тагила госпитализированы четверо пострадавших, это два 11-летних ребёнка в состоянии средней тяжести, женщина с переломом ноги и травматическим шоком, а также мужчина с травмами скелета и живота. Взрослые пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, им потребовались операции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.