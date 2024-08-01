Электросталь, Московская область, 1 августа, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Коллегия присяжных Электростальского городского суда Подмосковья признала виновной бывшую журналистку «Ведомостей» и РБК Оксану Гончарову в убийстве сожителя, сообщил 1 августа ТАСС её адвокат Александр Гаранин.

oxana. goncharova.75 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Оксана Гончарова

«Коллегия присяжных единогласно вынесла обвинительный вердикт по делу, признав Гончарову виновной в убийстве, но заслуживающей снисхождения», — сказал он.

По его словам, решение о наказании будет вынесено на заседании 19 августа. Максимальное наказание по этой статье (ч. 1 ст. 105 УК РФ) составляет 15 лет заключения, но в связи с позицией присяжных о необходимости применить снисхождение оно не может превышать 10 лет колонии.

Согласно материалам дела, убийство произошло в 2022 году, когда Гончарова, придя домой, вступила в конфликт с сожителем Александром Самусевым, нанесла ему несколько ударов ножницами, в результате которых он впоследствии умер. Погибший был ранее судим за грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью.

Защита Гончаровой настаивала, что она действовала в целях самообороны. Во время конфликта Самусев употреблял алкогольные напитки, и именно он первым нанёс журналистке удары ножницами. Кроме того, адвокат заявлял, что Гончарова регулярно подвергалась насилию со стороны сожителя и его гибель стала следствием превышения мер самообороны.

Как передавало ИА Регнум, в октябре жительница Екатеринбурга устроила ДТП, чтобы спастись от сожителя, который пытал её и намеревался убить. Истязавшего женщину сожителя задержали. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью.

В мае в Санкт-Петербурге 42-летний мужчина избил свою 39-летнюю сожительницу после ссоры. Он вытащил женщину из троллейбуса, когда она пыталась уехать от него, потащил по земле и стал избивать. После нападения потерпевшую доставили в больницу, но сожитель пришёл туда с ножом и ранил её. Женщина находилась в тяжёлом состоянии. Нападавшего задержала полиция.