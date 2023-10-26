Екатеринбург, 26 октября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Жительница Екатеринбурга устроила ДТП, чтобы спастись от сожителя, который пытал её и намеревался убить. Об этом сообщает 26 октября издание «E1.ru».

Иван Шилов ИА Регнум

Вечером 23 октября, после очередной ссоры с 32-летним сожителем, 41-летняя женщина осталась ночевать у матери и отключила телефон. Через два дня, когда она чистила машину на улице, мужчина подошёл к ней и предложил поговорить.

Пара зашла в гараж, там сожитель напал на женщину и стал избивать. Чтобы она не отбивалась ногами, он прибил её ступни гвоздями к доске. Позже, вынув гвозди, сожитель потребовал отвезти его в город Асбест, но женщина отказалась. Тогда он облил её бензином, поджёг и потушил.

Женщина села за руль, но по дороге воспользовалась первой же возможностью, чтобы устроить ДТП. Она совершила столкновение с другим автомобилем. Сожитель выбежал из машины и скрылся в лесу.

Прибывшие на место полицейские передали женщину врачам. Она получила ожоги 15–20% поверхности тела, включая лицо и верхние дыхательные пути.

Истязавшего женщину сожителя задержали. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью, сообщили aif.ru в областном управлении СКР.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Санкт-Петербурге 42-летний мужчина избил свою 39-летнюю сожительницу после ссоры. Он вытащил женщину из троллейбуса, когда она пыталась уехать от него, потащил по земле и стал избивать. После нападения потерпевшую доставили в больницу, но сожитель пришёл туда с ножом и ранил её. Женщина находилась в тяжёлом состоянии, нападавшего задержала полиция.