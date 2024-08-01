Москва, 1 августа, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Причина конфликта на территории Украины заключается в последовательных попытках превратить эту страну в анти-Россию, заявил 1 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

Этот конфликт является сложным, но причина его проста и понятна, сказал Песков в интервью радио «Комсомольская правда».

«Украинский конфликт чрезвычайно сложен. Он, с одной стороны, очень простой, причина понятна — из Украины пытались сделать центр анти-России и превратить Украину в концентрацию антироссийских сил, прямо у наших границ», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. В сложившейся ситуации глава государства обвинил страны — члены НАТО.

Ещё одной причиной конфликта стали кровавые события в Донбассе в течение восьми лет, указал Путин, напомнив о государственном перевороте 2014 года на Украине и свержении президента этой страны Виктора Януковича, которое произошло вопреки договорённостям с оппозицией под гарантии европейских стран.

Песков в свою очередь отмечал, что обман и ошибки стран Запада, в том числе шесть волн расширения НАТО, вынудили Россию начать спецоперацию на Украине. Россия — не то государство, с которым можно поступать подобным образом, подчеркнул пресс-секретарь президента.