Нью-Йорк, США, 1 августа, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Восемь россиян вернутся на Родину в рамках масштабного обмена заключёнными между Россией, США, Германией и тремя другими западными странами, сообщает 1 августа телекомпания CBS.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Обмен будет частью исторического комплексного обмена заключёнными из 24 человек между США, Россией, Германией и тремя другими западными странами. Восемь российских граждан, как ожидается, будут возвращены в Россию», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сделка по обмену заключёнными между РФ и США проводилась с участием ряда американских ведомств, в том числе Белого дома, Госдепартамента и ЦРУ.

По информации CNN, обмен заключёнными между РФ, США и рядом других стран проходит «прямо сейчас».

Как передавало ИА Регнум, 31 июля словенский телеканал N1 выступил с сообщением, что между Россией, Белоруссией, ФРГ, США и Словенией, а также несколькими другими странами в ближайшее время возможен масштабный обмен заключёнными.

По этим данным, Словения может обменять супругов-россиян Артёма и Анну Дульцевых, которых задержали и осудили за шпионаж. Из Германии в Россию в рамках обмена может вернуться признанный в ФРГ виновным в убийстве Вадим Красиков, а из РФ в США — журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 августа, как и ранее, заявил, что Кремль не комментирует сообщения о возможной подготовке обмена заключёнными.