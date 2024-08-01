Вашингтон, 1 августа, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Обмен заключёнными между РФ, США и рядом других стран проходит «прямо сейчас», заявил ведущий прямого эфира CNN 1 августа.

EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против России

По его словам, в США вернутся несколько американских граждан. В ближайшие часы этих граждан передадут властям страны, добавил ведущий.

Телекомпания CBS в свою очередь сообщила, что при подготовке обмена заключёнными в переговорах с американской стороны участвовали представители Белого дома, Госдепа и ЦРУ.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля словенский телеканал N1 выступил с сообщением, что между Россией, Белоруссией, ФРГ, США и Словенией, а также несколькими другими странами в ближайшее время возможен масштабный обмен заключёнными.

По этим данным, Словения может обменять супругов-россиян Артёма и Анну Дульцевых, которых задержали и осудили за шпионаж. Из Германии в Россию в рамках обмена может вернуться признанный в ФРГ виновным в убийстве Вадим Красиков, а из РФ в США — осуждённые в России за шпионаж американские граждане, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший военный Пол Уилан.

1 августа ведущий телеканала Fox News со ссылкой на осведомлённый источник заявил, что Гершкович вернётся в США в этот же день в рамках обмена заключёнными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 августа, как и ранее, заявил, что Кремль не комментирует сообщения о возможной подготовке обмена заключёнными.

По информации сервиса Flightradar, утром 1 августа самолёт Ан-148-100Е с бортовым номером RA-61 727 вылетел из московского аэропорта Внуково и направился в Калининград, а затем в Мурманск. Указанный борт в декабре 2022 года, по некоторым данным, использовался при обмене россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.

Также, по данным Flightradar, днём 1 августа из Внуково в сторону Турции направились два самолёта специального лётного отряда «Россия». Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник сообщило, что Уилан и Гершкович освобождены в рамках обмена.