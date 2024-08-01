Москва, 1 августа, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым, сообщила 1 августа пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артём Здунов

Здунов рассказал президенту о поддержке участников СВО и членов их семей, о промышленности и агропромышленном комплексе, здравоохранении, а также молодёжной политике и образовании в регионе.

Путин, в свою очередь, похвалил высокие экономические показатели республики. Он отметил, что Мордовия выгодно отличается хорошими темпами экономического роста — как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

«По промышленному производству у нас 3,5% рост в 2023 году в стране, а у вас — 8%. Выгодно отличаетесь. И по сельскому хозяйству, там получше даже результат — в отличие от результатов по стране в целом. Пять с лишним процентов рост сельхозпроизводства», — сказал президент.

Глава государства обратил также внимание, что наверняка есть вопросы, которые требуют особого внимания на федеральном уровне. Здунов назвал среди таких проблем низкую рождаемость.

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Как передавало ИА Регнум, предыдущая рабочая встреча Владимира Путина с главой Мордовии состоялась в сентябре 2023 года. Тогда так же обсуждались социально-экономическое развитие региона, включая наращивание промышленного потенциала, и ряд других вопросов. Кроме того, Здунов отдельно рассказал об отбывающих наказания лицах, так как в регионе самая большая концентрация пенитенциарных учреждений.