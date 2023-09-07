Путин провёл рабочую встречу с главой Мордовии
Путин обсудил с главой Мордовии социально-экономическое развитие региона
Москва, 7 сентября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Мордовии Артёмом Здуновым, в ходе которой они обсудили социально-экономическое развитие региона, включая наращивание промышленного потенциала, и ряд других вопросов. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Кремля.
«За региональным бюджетом нужно посматривать», — заявил глава государства в ходе обсуждения ситуации с финансами в республике.
Здунов также доложил о работе по улучшению демографической ситуации в Мордовии и об обучении и привлечении специалистов. При этом он отдельно рассказал об отбывающих наказания лицах, так как в регионе самая большая концентрация пенитенциарных учреждений.
«И трудоустройство после освобождения — тоже самое большое по сравнению с другими регионами», — отметил президент.
Кроме того, на встрече обсудили ситуацию в сельском хозяйстве, ЖКХ и других сферах.
Как сообщало ИА Регнум, 28 августа Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко. Глава государства назвал начало работы Хоценко в регионе очень хорошим, так как врио главы знает о ключевых вопросах и занимается ими.