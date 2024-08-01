Москва, 1 августа, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что принципиально не смотрит Олимпийские игры в Париже из-за отсутствия там российских спортсменов.

Егор Алеев/ТАСС

По её словам, в спортивных соревнованиях во Франции исчез дух состязательности, а сами Игры политизированы. Она также указала, что эта Олимпиада войдёт в историю как самая позорная за все годы проведения спортивных состязаний.

«Думаю, что они войдут в историю как самые позорные Олимпийские игры за все годы олимпийского движения», — сказала председатель Совфеда на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

Также Матвиенко назвала церемонию открытия Олимпийских игр катастрофой.

«Куда делась Франция с её великой культурой, где это всё, что творится. Кроме отвращения ничего это вызвать не могло. И посмотрите, какая реакция в мире: резко негативная», — сказала председатель Совфеда.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены не смогли принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия и в самих Играх в качестве официальных представителей своих стран.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о политизации Международного олимпийского комитета и отметил, что игры без российских атлетов будут ущербными и неинтересными, поскольку россияне лидируют по многим направлениям в спорте. Президент добавил, что Россия будет развивать спорт, заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС, а также следовать принципам олимпизма.

Как передавало ИА Регнум, открытие Олимпиады в Париже подверглось сильной критике по всему миру из-за ряда казусов. Так, американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Позднее Организационный комитет Олимпийских игр принёс извинения перед теми, кого задели отдельные сцены, продемонстрированные во время церемонии открытия Олимпиады.