Мумбаи, Индия, 1 августа, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Полицейские в Индии задержали мужчину, приковавшего свою супругу-американку к дереву в джунглях. Она пробыла в одиночестве 40 дней и выжила. О подробностях написало издание Hindustan Times.

Hernán Piñera Цепь

Измождённую 50-летнюю женщину случайно обнаружил местный пастух. Он и сообщил в полицию.

Она не могла говорить из-за истощения и сжатой челюсти из-за психоза. В больнице пострадавшая написала, что после ссоры муж отвёз её далеко от дома и за ногу цепью приковал к дереву. В таком положении она провела 40 дней.

Уходя, мужчина сказал, что «она умрёт у дерева». Он оставил её в окрестностях деревни Сонурли, примерно в 280 милях от Мумбаи.

Полиция установила личность женщины — гражданка США Лалиту Кайи Кумар. Она сказала, что замужем за жителем штата Тамилнад и проживает в Индии около десяти лет.

Возбуждено уголовное дело о попытке убийства, незаконном лишении свободы и создании угрозы жизни и безопасности. Имя истязателя пока не называют.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 июля правоохранители освободили 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет, которых удерживали в съёмной квартире в Уфе двое граждан Таджикистана. По отношению к ним применяли незаконные методы воспитания, с ними жестоко обращались и избивали. Один из подростков сбежал из квартиры и обратился за помощью в ближайший магазин.

Медики осмотрели семерых из 16 детей, которых истязали в съёмной квартире в Уфе. Госпитализация никому не потребовалась.

Позднее МВД сообщило, что родители 16 освобождённых в Уфе детей находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства. В ведомстве рассказали, что освобождённые дети помещены в социальные учреждения. Сотрудники полиции проводят проверку в отношении родителей.