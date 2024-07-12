Уфа, 12 июля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Медики осмотрели семерых из 16 детей, которых удерживали и истязали в съёмной квартире в Уфе. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Врачами осмотрено семь детей разных возрастов, госпитализация никому не потребовалась», — приводит сообщение Lenta.ru.

Отмечается, что в городскую детскую клиническую больницу №17 детей на осмотр больше не поступало.

Как ранее передавало ИА Регнум, в ночь на 12 июля правоохранители освободили 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет, которых удерживали в съёмной квартире в Уфе двое граждан Таджикистана. По отношению к ним применяли незаконные методы воспитания, с ними жестоко обращались и избивали. Один из подростков сбежал из квартиры и обратился за помощью в ближайший магазин.

Позднее МВД сообщило, что родители 16 освобождённых в Уфе детей находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства. В ведомстве рассказали, что освобождённые дети помещены в социальные учреждения. Сотрудники полиции проводят проверку в отношении родителей.