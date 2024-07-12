Уфа, 12 июля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Родители 16 детей, освобождённых из заточения в Уфе, находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Отмечается, что в полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен 14-летний подросток с телесными повреждениями, которые он получил в доме в Ленинском районе города.

«Установлено, что в этом доме находились 16 несовершеннолетних детей, чьи родители пребывают на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что освобождённые дети помещены в социальные учреждения. Сотрудники полиции проводят проверку в отношении родителей.

Как ранее передавало ИА Регнум, в ночь на 12 июля правоохранители освободили 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет, которых удерживали в съёмной квартире в Уфе двое граждан Таджикистана. По отношению к ним применяли незаконные методы воспитания, с ними жестоко обращались и избивали. Один из подростков сбежал из квартиры и обратился за помощью в ближайший магазин.