Азербайджан, 16 января, 2006, 10:51 — ИА Регнум. ОАО "Азерсу", субъект естественной монополии по снабжению хозяйствующих предприятий и населения Азербайджана технической и питьевой водой, повысило тарифы за поставку воды населению с 5239,2 манатов до 5 400 манатов в месяц (1 долл. = 4590 манат.). Новые тарифы действуют с начала текущего года и применяются в отношении абонентов Баку-Абшеронского региона, в квартирах которых не установлены водяные счетчики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Формальной причиной для этого стала деноминация национальной валюты. В связи с этим ОАО "Азерсу" якобы осуществило округление оплаты за оказываемые им услуги. Однако, по сути, оно, превысив свои полномочия, увеличило тарифы на поставку питьевой воды для населения на 3,073%.

В соответствии с решением Кабинета министров АР о принятии мер по обеспечению деноминации, ОАО "Азерсу" имело право лишь округлить стоимость оказываемых им услуг. В реальности же при переходе со старых манатов на AZN, вместо округления 1,0478 AZN до 1,05 AZN, оно ввело новый тариф в размере 1,08 AZN (с учетом НДС).

Абоненты с водяными счетчиками будут платить за 1 куб. м воды 9 гепик (100 гепик - 1 AZN), тогда как до деноминации они платили за него 436,6 манатов, или 8,73 гепик (с учетом НДС). Рост стоимости воды по этой категории населения составил 3,09%.