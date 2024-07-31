Москва, 31 июля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. В первом полугодии 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей в России сократилось на 19%, сообщил 31 июля пресс-центр МВД.

СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ/ИЗВЕСТИЯ

Количество погибших в таких ДТП за указанный период уменьшилось на 29,4%, а раненых — на 18,8%.

«В то же время общее количество ДТП с несовершеннолетними выросло на 6,6%, получили увечья на 6,9% больше детей», — отметила пресс-служба ведомства.

Общее число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий в России в указанный период сократилось на 0,9%, количество раненных в этих ДТП граждан — на 2%, добавило МВД.

Как передавало ИА Регнум, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников в июле 2023 года сообщал, что причиной дорожно-транспортных происшествий в России чаще всего является выезд на встречную полосу. Кроме того, 25% ДТП происходят из-за неправильно выбранной скорости движения, отмечал Черников.

В России по итогам 2022 года снизилось количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей с признаками алкогольного опьянения, сообщало МВД. На 2,4% снизилось число водителей, которые садились за руль транспортного средства в нетрезвом состоянии. Всего в 2022 году было выявлено 535 тыс. таких случаев.