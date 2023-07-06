Москва, 6 июля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Чаще всего причиной дорожно-транспортных происшествий в России является выезд на встречную полосу. Об этом заявил 6 июля начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, на это нарушение приходится порядка трети ДТП, при этом 25% дорожно-транспортных происшествий происходит в результате неправильно выбранной скорости движения.

Он также отметил, что частой причиной ДТП становится наезд на пешехода. Глава ГИБДД уточнил, что при этом, в первую очередь, пешеход должен сам понимать и выбирать путь перехода проезжей части. Согласно статистике, которую привёл Черников, более 16% случаев ДТП происходят из-за того, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году в России к нормативу будут приведены почти пять с половиной тысяч участков дорог общей протяжённостью порядка 15 тысяч км.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Одна из целей нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году — до четырех погибших на 100 тыс. населения.

В России за 2022 год снизилось количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей с признаками алкогольного опьянения. На 2,4% снизилось число водителей, которые садились за руль транспортного средства в нетрезвом состоянии. Всего в 2022 году было выявлено 535 тысяч таких случаев.