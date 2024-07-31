Донецк, 31 июля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Российские военные, освобождавшие село Прогресс в Донецкой Народной Республике (ДНР), взяли в плен офицера ВСУ. Об этом рассказал боец штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады Южного военного округа с позывным Маяк, сообщает 31 июля МК.RU.

РИА Новости / Константин Михальчевский

По словам бойца, около позиций в посадках российские военные засекли американский бронированный автомобиль Hummer, принадлежавший ВСУ. Артиллеристы, получив координаты, точным ударом перевернули машину.

«После этого мы сделали зачистку автомобиля, нашли там раненого. Позже выяснилось, что в машине украинский офицер», — сказал Маяк.

Он добавил, что в плен были взяты двое. Третий украинский боец погиб в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля Минобороны информировало об освобождении населённых пунктов Прогресс и Евгеновка в ДНР в результате активных действий российской воинской группировки «Центр» на красноармейском (покровском) направлении.

Генеральный штаб украинской армии 29 июля вновь признал, что самая напряжённая обстановка сложилась на красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Ранее об этом неоднократно сообщали глава киевского режима Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский.