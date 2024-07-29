Киев, 29 июля, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Генеральный штаб украинской армии вновь признал, что самая напряжённая обстановка сложилась на красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба генштаба в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«За прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на покровском направлении», — проинформировали в генштабе.

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский и главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский неоднократно сообщали о крайне напряжённой для ВСУ ситуации на красноармейском направлении.

По словам Сырского, основными проблемами для ВСУ являются комплектование частей и подразделений качественно подготовленными военнослужащими, а также обеспечение современными средствами РЭБ и ПВО, которые были бы способны противостоять российским беспилотникам.

Как сообщил представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, 28 июля армия России освободила населённые пункты Прогресс и Евгеновка на территории Донецкой Народной Республики. Также российские военные нанесли удары по позициям нескольких бригад противника в районах Димитрова, Новогродовки, Дзержинска, Белой Горы и Желанного в ДНР и отразили три попытки контратак украинских войск.

За сутки Вооружённые силы Украины потеряли на этом направлении до 385 бойцов, пять автомобилей, две американские реактивные системы залпового огня M270 MLRS, две гаубицы Д-30, две пушки «Рапира», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, добавили в ведомстве.