Москва, 28 июля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Армия России освободила населённые пункты Прогресс и Евгеновка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 июля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» в ходе ведения активных действий освободили населённые пункты Прогресс и Евгеновка», — заявил он.

Конашенков уточнил, что также российские военные нанесли удары по позициям нескольких бригад противника в районах Димитрова, Новогродовки, Дзержинска, Белой Горы и Желанного в ДНР и отразили три попытки контратак украинских войск.

За сутки Вооружённые силы Украины потеряли на этом направлении до 385 бойцов, пять автомобилей, две американские реактивные системы залпового огня M270 MLRS, две гаубицы Д-30, две пушки «Рапира», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля Конашенков рассказал об освобождении населённого пункта Лозоватское в ДНР. Он уточнили, что украинские войска в зоне ответственности российской группировки войск «Центр» за сутки лишились до 425 военнослужащих.

В оборонном ведомстве 23 июля сообщили об освобождении Ивано-Дарьевки в ДНР. При этом войска российской группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи.

Конашенков 21 июля рассказал об освобождении двух населённых пунктов — Розовки в Луганской Народной Республике и Песчаного Нижнего в Харьковской области. Также подразделения Западной группировки ВС России вышли на более выгодные рубежи.

Минобороны 19 июля проинформировало об освобождении населённого пункта Юрьевка в ДНР. Посёлок освободили подразделений группировки российских войск «Центр».