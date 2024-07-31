Москва, 31 июля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил Николаса Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы. Об этом сообщает пресс-служба партии в официальном Telegram-канале.

ТАСС/AP/Fernando Vergara

«Дмитрий Медведев поздравил председателя «Единой социалистической партии» Николаса Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы. Председатель «Единой России» выразил признательность за межпартийное сотрудничество», — указано в публикации.

Кроме того, Медведев отметил, что «Единая Россия» выступает за полномасштабное расширение связей с «Единой социалистической партией Венесуэлы».

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост главы государства. В своём поздравлении он выразил уверенность, что деятельность Мадуро на посту президента и дальше будет способствовать поступательному развитию отношений между Россией и Венесуэлой.

28 июля председатель Национального избирательного совета Боливарианской Республики Элвис Аморосо заявил, что Николас Мадуро побеждает на выборах. После обработки 80% протоколов он набрал более 5,15 млн голосов, что равно 51,20%. Его основной конкурент от оппозиционного альянса «Единая демократическая платформа» Эдмундо Гонсалес получил более 4,44 млн голосов (44,2%).