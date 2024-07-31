Киев, 31 июля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения помощнику президента России Алексею Дюмину и заместителю министра обороны Юнус-Беку Евкурову, сказано в сообщении в Telegram-канале СБУ.

Гавриил Григоров / ТАСС

Дюмина обвиняют в организации производства беспилотных летательных аппаратов, а также в организации обучения специалистов по управлению дронами и обеспечения военных нужд подразделений ВС РФ.

Евкуров, в свою очередь, обвиняется в организации подготовки военнослужащих, заключивших контракты с ВС РФ и принимающих участие в проведении специальной военной операции.

«Злоумышленники» скрываются от «правосудия», а потом СБУ принимает «комплексные меры для их наказания», сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее СБУ заочно предъявила обвинения главам ЛНР и Запорожской области Леониду Пасечнику и Евгению Балицкому. В частности, Пасечника, ранее заочно приговорённого на Украине к 12 годам тюрьмы, обвинили в проведении мобилизации в ЛНР.

В июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что СК с 2014 года привлёк к ответственности более 500 украинских боевиков, которые причастны к преступлениям против мирного населения Донбасса. Он уточнил, что свыше 350 бойцов ВСУ были осуждены.

В конце июня Бастрыкин сообщил об объявлении в международный розыск 28 военачальников украинских войск различного уровня. По его словам, в общей сложности в суд направили 296 уголовных дел в отношении 458 военных ВСУ и вынесли 250 приговоров.