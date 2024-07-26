Киев, 26 июля, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины заочно предъявила главе Луганской Народной Республики (ЛНР) Леониду Пасечнику обвинения в проведении мобилизации в российском регионе.

Kremlin Pool/Global Look Press Леонид Пасечник

«СБУ задокументировала новые преступления, совершённые Леонидом Пасечником», — сообщили украинские спецслужбы.

На Украине главе ЛНР предъявили обвинения по ч. 2 ст. 28, ч. 1 Ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершённое по предварительному сговору группой лиц). В ведомстве утверждают, что Пасечник подписал несколько распоряжений о введении военного положения и мобилизации в ЛНР в феврале 2022 года.

В начале июля главу ЛНР заочно приговорили на Украине к 12 годам тюрьмы по обвинению в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность.

Спецслужбы Украины неоднократно предъявляли заочные обвинения российским представителям. В мае 2023 года трём бывшим депутатам Верховной рады Украины Дмитрию Святашу, Олегу Царёву и Игорю Маркову на Украине заочно предъявили обвинения в государственной измене. Так, по версии украинских следователей, после начала спецоперации Царёв якобы сотрудничал с руководством Минобороны России.

В декабре прошлого года СБУ обвинила в государственной измене бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимира Сивковича.