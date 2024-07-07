Джакарта, 7 июля, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Россия готова принять избранного президента Индонезии Прабово Субианто с визитом до и после его вступления в должность. Об этом 7 июля заявил российский посол в республике Сергей Толчёнов.

IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press Прабово Субианто

Он отметил, что Субианто не раз посещал Россию. В 2020 году в должности министра обороны он участвовал в параде Победы в Москве.

«Убеждён, что будем готовы принять его с новым визитом как после инаугурации в качестве президента Республики Индонезия, так и до этого события», — приводят слова Толчёнова «Известия».

По словам посла, обмен визитами — нормальная практика в российско-индонезийских отношениях. Россия готова заняться подготовкой к визиту, если со стороны Джакарты поступят соответствующие сигналы.

Как сообщало ИА Регнум, 72-летний Прабово Субианто, занимавший пост министра обороны Индонезии с 2019 года, победил на президентских выборах. Он набрал 58,6% голосов, заручившись поддержкой 96,2 млн избирателей.

Востоковед, доктор политических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Алексей Другов отмечал, что Субианто является достаточно противоречивой фигурой. Он всегда проявлял чрезвычайную гибкость и готовность приспосабливаться к ситуации. Субианто был участником военного режима, который правил в Индонезии с 60-х годов прошлого века до 1998 года и играл там весьма существенную роль. В 2019 году он был соперником действующего президента Джоко Видодо, а после его победы согласился стать министром обороны.