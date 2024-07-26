* — включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Москва, 26 июля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Мосгорсуд заочно приговорил к семи годам колонии общего режима украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала (включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), призывавшего к убийству россиян, сообщила 26 июля прокуратура Москвы.

Кадр из видео Фахрудин Шарафмал (включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Он признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — говорится в сообщении.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

С февраля по март 2022 года Шарафмал, выступая в прямом эфире, обратился к зрителям с речью, содержащей враждебное отношение к россиянам и призыв к убийствам. Размещенные в публичном доступе высказывания содержали также призывы и положительную оценку преступной деятельности и идеологии нацизма.

Телеведущего лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на пять лет.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале МВД России объявило Шарафмала в розыск. В марте 2022 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призывов Шарафмала убивать россиян и их детей. В эфире «24 канала» он призвал украинцев к массовым убийствам русских. Чтобы придать якобы убедительности своим словам, он привёл в пример нацистского преступника Адольфа Эйхмана.