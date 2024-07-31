Москва, 31 июля, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Распространение лихорадки Западного Нила в России беспокоит учёных и медиков, сообщил глава Общественного совета при Росгидромете эксперт-энвайронменталист Вадим Петров.

Jan Woitas/Global Look Press

По его словам, одним из факторов распространения заболевания является потепление, в результате которого увеличивается число комаров, которые переносят вирус лихорадки.

«Важно обеспечить интегрированный подход к контролю за численностью комаров, а также улучшить системы раннего предупреждения и диагностики заболеваний», — цитирует Петрова «Российская газета».

Как передавало ИА Регнум, 26 июля в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России сообщили, что в РФ более 80% случаев лихорадки Западного Нила регистрируются в субъектах Южного федерального округа, а рост заболеваемости в других регионах происходит из-за изменения климата и смещения миграции перелетных птиц. Главным источником этого возбудителя являются птицы.

Эта вирусная инфекция чаще всего передаётся человеку через укусы заражённых комаров. Основными симптомами при лихорадке Западного Нила является боль в глазах, заторможенность, нарушения движения и чувствительности и судороги.